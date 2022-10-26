Об этом сообщает Украинская лига американского футбола в facebook .

"Дмитрий Сербин погиб во время эвакуации раненых бойцов. Он был многократным чемпионом Украины, членом национальной сборной Украины по американскому футболу, многократным призером в международных турнирах и в зарубежных командах, лучший ресивер Украины всех времен и просто, лучший друг для многих игроков всей Украины и Европы. Дима был легендой, Дима и останется легендой в наших сердцах и в нашей памяти", - написали в лиге.

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