На войне с РФ погиб украинский боксер Максим Галаничев, выигравший серебро юношеской Олимпиады
10 марта в Луганской области погиб серебряный призер Олимпийских игр - 2018 по боксу Максим Галаничев
Об этом сообщает Федерация бокса Украины .
В мае 2022 года Галанич отказался от участия в чемпионате Европы и пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска. После двух ранений вернулся на фронт. 10 марта 2023 года Максим Галаничев погиб в Луганской области.
В 2017 году Галаничев выиграл золото юношеского чемпионата Европы, был вице-чемпионом юношеских Олимпийских игр - 2018 и молодежного первенства Европы - 2021. Максиму Галаничеву было 22 года.
- 24 января 2023 года под Бахмутом погиб фигурист Дмитрий Шарпар , выступавший за Украину на юношеских Олимпийских играх - 2016.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.12
Покупка 38.12Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное