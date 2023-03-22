Об этом сообщает Федерация бокса Украины .

В мае 2022 года Галанич отказался от участия в чемпионате Европы и пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска. После двух ранений вернулся на фронт. 10 марта 2023 года Максим Галаничев погиб в Луганской области.

В 2017 году Галаничев выиграл золото юношеского чемпионата Европы, был вице-чемпионом юношеских Олимпийских игр - 2018 и молодежного первенства Европы - 2021. Максиму Галаничеву было 22 года.