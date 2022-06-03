На войне с РФ погиб французский доброволец

Об этом объявило Министерство иностранных дел Франции, передает ЕП.

"Мы получили печальное известие о том, что гражданин Франции получил смертельное ранение в бою в Украине. Выражаем соболезнования", - сообщило ведомство.

На каком участке фронта и прочие детали не уточняются.