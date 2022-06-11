На войне с РФ погиб чешский доброволец
Во время боев против российской армии на Донбассе погиб доброволец – гражданин Чехии
Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липавский, передает ЕН .
"Могу подтвердить, что в Донецкой области погиб гражданин Чехии. Сейчас министерство выясняет обстоятельства. Завтра его тело должно перевезти в Харьковскую область", – заявил он.
Согласно информации, погиб мужчина из Тршебича, известный как "Испанец". Несколько месяцев назад он стал добровольцем. Местное телевидение сообщило, что мужчина погиб от попадания минометной гранаты.
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