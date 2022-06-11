Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липавский, передает ЕН .

"Могу подтвердить, что в Донецкой области погиб гражданин Чехии. Сейчас министерство выясняет обстоятельства. Завтра его тело должно перевезти в Харьковскую область", – заявил он.

Согласно информации, погиб мужчина из Тршебича, известный как "Испанец". Несколько месяцев назад он стал добровольцем. Местное телевидение сообщило, что мужчина погиб от попадания минометной гранаты.