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На войне с РФ погиб актер Евгений Светличный

31 июля, 2023 понедельник
05:59
Война с Россией

На фронте в возрасте 29 лет погиб актер Евгений Светличный, сыгравший в фильме Олега Сенцова "Носорог"

Об этом Олег Сенцов сообщил в facebook .

"Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", - написал Сенцов.

Светличный сыграл в "Носороге" роль "Карася". Фильм рассказывает об криминальном мире 1990-х в Украине и герое по прозвищу "Носорог", который становится его частью.

Лента стала второй полнометражной работой украинского режиссера Олега Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе "Горизонты" в 2021 году.


 
Культура
Кино
Олег Сенцов
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