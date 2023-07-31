На войне с РФ погиб актер Евгений Светличный
На фронте в возрасте 29 лет погиб актер Евгений Светличный, сыгравший в фильме Олега Сенцова "Носорог"
Об этом Олег Сенцов сообщил в facebook .
"Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", - написал Сенцов.
Светличный сыграл в "Носороге" роль "Карася". Фильм рассказывает об криминальном мире 1990-х в Украине и герое по прозвищу "Носорог", который становится его частью.
Лента стала второй полнометражной работой украинского режиссера Олега Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе "Горизонты" в 2021 году.
- 8 июля Олег Сенцов получил на фронте контузию. 17 июля режиссер попал под артиллерийский обстрел на фронте и получил ранения.
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