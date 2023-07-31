На войне с РФ погиб актер Евгений Светличный

Об этом Олег Сенцов сообщил в facebook .

"Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", - написал Сенцов.

Светличный сыграл в "Носороге" роль "Карася". Фильм рассказывает об криминальном мире 1990-х в Украине и герое по прозвищу "Носорог", который становится его частью.

Лента стала второй полнометражной работой украинского режиссера Олега Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе "Горизонты" в 2021 году.