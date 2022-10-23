На войне с оккупантами погиб известный львовский режиссер Василий Яворский

Информацию о трагическом известии распространил командир 103-й отдельной бригады сил ТрО ВСУ Валерий Курко в Facebook.

Василий был очень патриотически настроенным украинцем и много лет работал режиссером, сотрудничая со многими телеканалами, в частности, в последние годы с телеканалом Еспресо и ТРК "Первый Западный". С 2014 г., когда началась война с Россией, работал на информационном фронте, помогая в создании документальных фильмов и программ о войне с россиянами. В частности, создал с коллегами серию программ о российско-украинской войне под названием "История героя", а также документальный фильм "Последний медик терминала. Игорь Зиныч – позывной "Псих".

В территориальную оборону Василий Яворский записался в 2021 году, прогнозируя угрозу полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поэтому присоединился к защите украинцев сразу с первых дней российского вторжения. Выполнял боевые задания на горячих участках фронта Донецкой области.

"Да, это страшно... очень страшно... но пехота – маркер, отметка, где твоя территория, а где врага. Там где стоит пехота, и за ее спиной – жизнь, свободная территория, не захваченная Украина, там куда смотрит пехота – территория, на которую ты должен прийти и выбить нечисть. ТрО – это новый вид пехоты", - написал еще в мае Василий Яворский в фейсбуке, выражая свои мысли о задачах ТрО.

Друзья Василия отмечают, что он был очень открытым и общительным человеком, много путешествовал по Украине, любил узнавать что-то новое.

Важная черта характера Василия – целеустремленность и ответственность. Он всегда работал по правилу: делать или хорошо, или никак.

Василий никогда не боялся менять жизнь и род занятий. Телевизионным делом стал заниматься 15-20 лет назад. Сначала был оператором, потом монтажером, а затем главным режиссером.

Коллеги по работе отмечают, что Василий имел хорошее видение кадра, а также ощущение темпа, которое очень важно в работе монтажера. Своим опытом он любил делиться, научив многих журналистов, операторов и монтажеров нюансам телевизионной работы.

К своему участию в Освободительной войне Василий относился очень философски, просто объясняя, что это работа, которую кому-то нужно выполнять, и он ее выполнял.

Без отца остался сын от первого брака. Со своей второй женой он прожил вместе несколько лет. Уже во время полномасштабного вторжения, 10 сентября 2022 года пара решила заключимть брак и официально стала семьей.

Коллектив телеканала Еспресо выражает свое глубокое соболезнование родным Василия – это невосполнимая утрата для всех, кто знал и работал с Василием.