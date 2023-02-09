Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на данные японской разведки.

По предварительной информации, на войне России против Украины погибли более двух десятков генералов российской армии.

Японский генерал в отставке, бывший начальник штаба Сухопутных сил Киефуми Иват считает, что это число "невероятно велико". По его мнению, гибель генералов ослабляет боевой дух солдат.

Вероятно, украинские военные отслеживать российское командование через сигналы мобильных телефонов. По другой версии, командиров РФ помогали ВСУ выявлять украинские партизаны на оккупированных территориях.

Известно, что в августе прошлого года британская разведка сообщала о 10 российских генералах, погибших в Украине.