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На войне РФ против Украины погибли более 20 российских генералов, - японская разведка

9 февраля, 2023 четверг
10:38
Мир

Более 20 российских генералов, вероятно, погибли на войне, развязанной Россией против Украины, эти потери негативно влияют на войско оккупантов

Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на данные японской разведки.

По предварительной информации, на войне России против Украины погибли более двух десятков генералов российской армии.

Японский генерал в отставке, бывший начальник штаба Сухопутных сил Киефуми Иват считает, что это число "невероятно велико". По его мнению, гибель генералов ослабляет боевой дух солдат.

Вероятно, украинские военные отслеживать российское командование через сигналы мобильных телефонов. По другой версии, командиров РФ помогали ВСУ выявлять украинские партизаны на оккупированных территориях.

Известно, что в августе прошлого года британская разведка сообщала о 10 российских генералах, погибших в Украине.

  • С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на территории Украины минимум 135 010 военных, 6468 боевых бронемашин и 463 реактивные системы залпового огня.
Новости
Япония
война с Россией
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