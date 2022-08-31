На войне РФ против Украины ликвидировали выпускника оккупационной "академии МВД" в Донецке, - офицер ВСУ Штефан
В Украине ликвидировали выпускника оккупационной "академии МВД ДНР" псевдолейтенанта "полиции" Даниила Усикова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Усиков Данило, псевдо лейтенант полицейский, выпускник созданного оккупационными властями ГАВД МВД "ДНР" в г. Донецке. Предателя догнала карма", - заметил военный.
- 30 августа он сообщил, что на войне России против Украины был ликвидирован командир 1-го армейского корпуса РФ "старший лейтенант" Андрей Куприненко из Донецка.
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