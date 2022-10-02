На войне против Украины уничтожили капитана армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
В ходе войны России против Украины ликвидировали капитана российской армии Асхата Мухаметова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Капитан Мухаметов Асхат успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.
- 1 октября военный написал, что на войне России против Украины уничтожили двух российских лейтенантов.
- Также он сообщил, что на войне РФ против Украины был ликвидирован полковник российской армии Алексей Харечко.
- Кроме того, по словам Анатолия Штефана, в Украине был ликвидирован командир роты российских захватчиков Иван Головач.
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