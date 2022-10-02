Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Капитан Мухаметов Асхат успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - подчеркнул он.

1 октября военный написал, что на войне России против Украины уничтожили двух российских лейтенантов.

Также он сообщил, что на войне РФ против Украины был ликвидирован полковник российской армии Алексей Харечко.

Кроме того, по словам Анатолия Штефана, в Украине был ликвидирован командир роты российских захватчиков Иван Головач.

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