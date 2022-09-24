На войне против Украины ликвидировали вагнеровца, - офицер ВСУ Штефан
В ходе войны РФ против Украины ликвидировали вагнеровца и командира российского штурмового отряда Алексея Нагина (Терека/Черкеса)
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .
"Наемник ЧВК Вагнер, командир штурмового отряда Нагин Алексей (Терек/Черкес) из Волгограда успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении. Следующая очередь его братана Пригожина (владелец ЧВК Вагнер, - ред.). Скоро на всех экранах", - подчеркнул он.
- 24 сентября Анатолий Штефан написал, что во временно оккупированном Сватовом в Луганской области ликвидировали начальника инженерной службы и майора российской армии Шушлюкова.
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