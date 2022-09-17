Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Анатолий Григорьев (представитель ФСБ МП) месяц назад был отправлен в Украину в составе Вооруженных сил России батальонов "Тиммер" и "Алга", сформированных в Республике Татарстан. По традиции сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", – подчеркнул он.

15 сентября военный рассказал, что на войне России против Украины был ликвидирован заместитель командира группы спецназа ГРУ РФ прапорщик Иван Кулагин.

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