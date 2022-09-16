Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

Среди ликвидированных захватчиков – командир зенитной самоходной батареи старший лейтенант Артур Хугаев, лейтенант Владислав Турубара и старший лейтенант Игорь Дяченко.

Также на войне против Украины погиб майор спецназа ГРУ РФ Максим Соколов.

15 сентября Анатолий Штефан сообщил, что на войне России против Украины ликвидировали заместителя командира группы спецназа ГРУ РФ прапорщика Ивана Кулагина.

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