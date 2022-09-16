На войне против Украины ликвидировали российских лейтенантов, спецназовца ГРУ и командира зенитной батареи, - офицер ВСУ Штефан
В Украине ликвидировали майора разведки РФ, командира зенитной самоходной батареи и лейтенантов российской армии
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
Среди ликвидированных захватчиков – командир зенитной самоходной батареи старший лейтенант Артур Хугаев, лейтенант Владислав Турубара и старший лейтенант Игорь Дяченко.
Также на войне против Украины погиб майор спецназа ГРУ РФ Максим Соколов.
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