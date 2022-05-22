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На войне погиб воспитанник львовских "Карпат"

22 мая, 2022 воскресенье
05:47
Спорт

В войне против российского агрессора погиб Олег Мазур

Об этом сообщает официальный Instagram львовских "Карпат".

Олегу Мазуру было всего 26 лет.

"Погиб Олег Мазур. В субботу, 21 мая, стало известно, что воспитанник львовских "Карпат" Олег Мазур погиб в зоне боевых действий. Вечная память Герою...", - говорится в заявлении "Карпат".

Мазур начинал заниматься футболом в школе львовских "Карпат". Также успел поиграть за "Галичину" (Львов), "Звенигород", "Лапаевку" и "Рудно".

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война с Россией
русская агрессия
война
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