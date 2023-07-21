На войне погиб украинский журналист, боец ВСУ Дмитрий Рыбаков

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на бойца Олега Сенцова.

"Война продолжается и забирает лучших среди нас. Дима Репортер удивлял всех, сначала своим кругозором, знанием, а потом отвагой и мужеством. Ты никогда не знаешь, как поведет себя человек в бою: кто-то скиснет, а кто-то будет драться как лев. Он бился как лев, и погиб как герой. Друг, почивай с миром! Дальше придется работать без тебя..." – написал Сенцов в facebook.

Гибель Дмитрия также подтвердила "Детектору медиа" его жена Татьяна.

"Дмитрий был на Запорожском направлении, они с побратимами приняли бой, вражеский дрон с гранатой ударил в окоп по Дмитрию, ранения не совместимы с жизнью. Погиб 18.07", - отметила женщина.