На войне погиб сын участницы Олимпиады-2000 Анны Запорожановой
Федерация тенниса Украины сообщила, что на войне погиб 21-летний сын бывшей теннисистки, участницы Олимпиады-2000 Анны Запорожановой
Об этом пишет Федерация тенниса Украины .
Сын Запорожановой Остап погиб на донецком направлении, через месяц юноше должно было исполниться 22. Сообщается, что год назад парень ушел на фронт добровольцем.
"С сожалением и болью сообщаем, что вчера на фронте, на донецком направлении погиб сын выдающейся украинской теннисистки, известного тренера по теннису Анны Запорожановой – Остап. Накануне был ровно год, как парень пошел добровольцем защищать Украину, через месяц ему должно было исполниться 22 года" , – говорится в сообщении.
Справочно. Анна Запорожанова – украинская теннисистка и тренер. Была финалисткой турниров WTA в паре, чемпионкой турниров ITF, играла за сборную Украины в Кубке Федерации, была участницей Олимпийских Игр-2000 в Сиднее.
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