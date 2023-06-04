На войне погиб сын участницы Олимпиады-2000 Анны Запорожановой

Об этом пишет Федерация тенниса Украины .

Сын Запорожановой Остап погиб на донецком направлении, через месяц юноше должно было исполниться 22. Сообщается, что год назад парень ушел на фронт добровольцем.

"С сожалением и болью сообщаем, что вчера на фронте, на донецком направлении погиб сын выдающейся украинской теннисистки, известного тренера по теннису Анны Запорожановой – Остап. Накануне был ровно год, как парень пошел добровольцем защищать Украину, через месяц ему должно было исполниться 22 года" , – говорится в сообщении.

Справочно. Анна Запорожанова – украинская теннисистка и тренер. Была финалисткой турниров WTA в паре, чемпионкой турниров ITF, играла за сборную Украины в Кубке Федерации, была участницей Олимпийских Игр-2000 в Сиднее.