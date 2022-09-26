На войне погиб студент Киево-Могилянской академии Остап Михайлов
Защищая Украину от российских захватчиков, погиб могилянец Остап Михайлов
Об этом сообщили в instagram-странице национального университета "Киево-Могилянская академия".
Остап Михайлов был выпускником бакалаврской программы "Политология" и студентом магистерской программы "Физика".
"В воспоминаниях тех, кто его знал, Остап был жизнелюбивым и светлым человеком, чрезвычайно способной, умной, талантливой и перспективной личностью. В войне с оккупантами Украина теряет своих лучших, самых отважных молодых сыновей. Большое уважение и благодарность Герою. Он навсегда останется частью могилянского сообщества", - говорится в сообщении.
- 24 сентября в бою с оккупантами Донецкой области погиб начальник управления образования Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области Любомир Бордун.
- 26 сентября стало известно, что, защищая Украину, на Херсонском направлении погиб капитан, командир роты одной из воинских частей Вооруженных сил Украины Виктор Москучук. Ему было 42 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.86
Покупка 40.86Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.46Продажа 40.7
- Актуальное
- Важное