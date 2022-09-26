Об этом сообщили в instagram-странице национального университета "Киево-Могилянская академия".



Остап Михайлов был выпускником бакалаврской программы "Политология" и студентом магистерской программы "Физика".



"В воспоминаниях тех, кто его знал, Остап был жизнелюбивым и светлым человеком, чрезвычайно способной, умной, талантливой и перспективной личностью. В войне с оккупантами Украина теряет своих лучших, самых отважных молодых сыновей. Большое уважение и благодарность Герою. Он навсегда останется частью могилянского сообщества", - говорится в сообщении.

24 сентября в бою с оккупантами Донецкой области погиб начальник управления образования Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области Любомир Бордун.

26 сентября стало известно, что, защищая Украину, на Херсонском направлении погиб капитан, командир роты одной из воинских частей Вооруженных сил Украины Виктор Москучук. Ему было 42 года.

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