На войне погиб оператор телеканала "Прямой"

Об этом сообщил Петр Порошенко в Facebook.

"24 февраля он пришел на Лаврскую и сразу записался в 206 батальон терробороны Киева. Далее в рядах ВСУ поехал освобождать Харьковщину. Как офицер командовал взводом гранатометчиков. И вот... погиб под Балаклеей", — рассказал Порошенко.

Юрченко воевал в рядах Вооруженных сил еще в 2015-2016 годах.

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