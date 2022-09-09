На войне погиб оператор телеканала "Прямой"
В боях за освобождение Балаклеи погиб оператор телеканала Прямой Алексей Юрченко
Об этом сообщил Петр Порошенко в Facebook.
"24 февраля он пришел на Лаврскую и сразу записался в 206 батальон терробороны Киева. Далее в рядах ВСУ поехал освобождать Харьковщину. Как офицер командовал взводом гранатометчиков. И вот... погиб под Балаклеей", — рассказал Порошенко.
Юрченко воевал в рядах Вооруженных сил еще в 2015-2016 годах.
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