На войне погиб нардеп IV созыва Сергей Слабенко
На Запорожском направлении в войне с Россией погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко
Об этом сообщает Верховная Рада.
"В боях за независимость Украины в Запорожском направлении погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Сергея дома ждала жена с сыном и дочерью.
"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Верховной Рады Украины выражают искренние соболезнования родным и близким", - написали в сообщении.
Справка
Сергей Слабенко родился в Луцке в 1965 году. Он окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, Международный институт рыночных отношений и предпринимательства, а также МАУП, получив квалификации учителя истории и обществоведения, экономиста и юриста.
В 1983 году начал работать в Луцком тарно-бондарном комбинате, позже был призван на военную службу в ряды Вооруженных сил СССР.
С 2002 по 2006 год Сергей Слабенко занимал должность народного депутата Украины и возглавлял подкомитет, отвечающий за дела судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы в Комитете Верховной Рады Украины по правовой политике. Это соответствовало составу Верховной Рады Украины 4 созыва.
С 2006 по 2009 год работал заместителем председателя Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, а с 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета, член постоянной комиссии по вопросам использования имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов области.
- В российско-украинской войне погиб сержант 33-й отдельной механизированной бригады из Ивано-Франковской области Андрей Задорожный, который вывел собратьев из минного поля в Донецкой области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное