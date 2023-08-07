На войне погиб нардеп IV созыва Сергей Слабенко

Об этом сообщает Верховная Рада.

"В боях за независимость Украины в Запорожском направлении погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергея дома ждала жена с сыном и дочерью.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Верховной Рады Украины выражают искренние соболезнования родным и близким", - написали в сообщении.

Справка

Сергей Слабенко родился в Луцке в 1965 году. Он окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, Международный институт рыночных отношений и предпринимательства, а также МАУП, получив квалификации учителя истории и обществоведения, экономиста и юриста.

В 1983 году начал работать в Луцком тарно-бондарном комбинате, позже был призван на военную службу в ряды Вооруженных сил СССР.

С 2002 по 2006 год Сергей Слабенко занимал должность народного депутата Украины и возглавлял подкомитет, отвечающий за дела судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы в Комитете Верховной Рады Украины по правовой политике. Это соответствовало составу Верховной Рады Украины 4 созыва.

С 2006 по 2009 год работал заместителем председателя Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, а с 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета, член постоянной комиссии по вопросам использования имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов области.