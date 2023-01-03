На войне погиб майдановец Олег Юрченко
На войне погиб активный общественный деятель, член Союза украинской молодежи и майдановець Олег Юрченко
Об этом написал в Фейсбуке бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович.
"Погиб Олег Юрченко. Один из тех, кого с уверенностью можно причислить к лучшим украинцам. Он был (как тяжело писать в прошлом) умным, сильным, отважным", - написал он.
Вятрович заметил, что Олег Юрченко был отцом 5 детей, был активен в общественной жизни, член Союза украинской молодежи, майдановец, "который после победы Майдана пошел на государственную службу строить Украину, а затем на военную защищать ее".
"Без таких как Олег трудно будет поднимать страну после победы в войне. Но мы сделаем это, в частности, в память таких как он, которым обязан приближение этой победы", - подчеркнул он.
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