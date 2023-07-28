На войне погиб Максим Шварцман, в гражданской жизни был фотокорреспондентом
Погиб военный Максим Шварцман, защищавший Украину с первых дней полномасштабного вторжения российских войск
Об этом сообщила Марина Шварцман – жена военного.
"У войны есть особый вид пыток для ожидающих... Я своего Защитника дождалась. Теперь он будет защищать нас с неба", - пишет жена Героя.
До полномасштабной войны Максим Шварцман работал в медиа – был фотокорреспондентом и видеооператором.
Прощание с Героем состоится в субботу, 29 июля, в 11:00 на Аллее Славы Центрального кладбища Черновцов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.02
Покупка 37.02Продажа 37.76
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.09
- Актуальное
- Важное