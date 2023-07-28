На войне погиб Максим Шварцман, в гражданской жизни был фотокорреспондентом

Об этом сообщила Марина Шварцман – жена военного.

"У войны есть особый вид пыток для ожидающих... Я своего Защитника дождалась. Теперь он будет защищать нас с неба", - пишет жена Героя.

До полномасштабной войны Максим Шварцман работал в медиа – был фотокорреспондентом и видеооператором.

Прощание с Героем состоится в субботу, 29 июля, в 11:00 на Аллее Славы Центрального кладбища Черновцов.