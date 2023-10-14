На войне погиб командир подразделения 72-й ОМБр "Черные Запорожцы" Сергей Иконников

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Сергей Иконников погиб в бою в день своего 25-летия – 13 октября.

"На угледарском направлении во время вражеского штурма погиб самый молодой командир подразделения 72-й ОМБр "Черные Запорожцы", активист "Европейской Солидарности", помощник депутата Киевсовета Сергей Иконников", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Сергей Иконников воевал с начала полномасштабного вторжения. Сначала в 206-м отдельном батальоне территориальной обороны на Киевщине. Позже прошел обучение и отправился на Восток.