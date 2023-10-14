На войне погиб командир подразделения 72-й ОМБр "Черные Запорожцы" Сергей Иконников
На угледарском направлении погиб командир подразделения 72-й ОМБр "Черные Запорожцы" Сергей Иконников
Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".
Сергей Иконников погиб в бою в день своего 25-летия – 13 октября.
"На угледарском направлении во время вражеского штурма погиб самый молодой командир подразделения 72-й ОМБр "Черные Запорожцы", активист "Европейской Солидарности", помощник депутата Киевсовета Сергей Иконников", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Сергей Иконников воевал с начала полномасштабного вторжения. Сначала в 206-м отдельном батальоне территориальной обороны на Киевщине. Позже прошел обучение и отправился на Восток.
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