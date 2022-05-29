На войне погиб известный в Тернополе журналист Виталий Дерех

Об этом сообщил политолог и историк Андрей Ковалев в facebook .

По его словам, Виталий Дерех погиб 28 мая в результате авиаудара.

"За свободу Украины погиб мой пластовый побратим Виталий Дерех. Уроженец Тернополя, известный в Тернополе журналист, художник, пластун, член куреня "Орден Железной Остроги".

Виталий был талантливым журналистом, чрезвычайно креативным, иногда даже эпатажным, интеллектуал и всегда остроумный, имел чувство юмора от Бога. Настоящий авантюрист в хорошем понимании этого слова. Не боялся опасности и смерти", – написал Ковалев.

По его словам, Виталий Дерех с перерывами находился на фронте с 2014 года.

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