На войне погиб известный в Тернополе журналист Виталий Дерех
В ходе боев с российскими оккупантами в районе Попасной погиб известный тернопольский журналист Виталий Дерех
Об этом сообщил политолог и историк Андрей Ковалев в facebook .
По его словам, Виталий Дерех погиб 28 мая в результате авиаудара.
"За свободу Украины погиб мой пластовый побратим Виталий Дерех. Уроженец Тернополя, известный в Тернополе журналист, художник, пластун, член куреня "Орден Железной Остроги".
Виталий был талантливым журналистом, чрезвычайно креативным, иногда даже эпатажным, интеллектуал и всегда остроумный, имел чувство юмора от Бога. Настоящий авантюрист в хорошем понимании этого слова. Не боялся опасности и смерти", – написал Ковалев.
По его словам, Виталий Дерех с перерывами находился на фронте с 2014 года.
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