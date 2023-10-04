На войне погиб доброволец из Латвии, - СМИ
В результате атаки российского ударного дрона погиб доброволец из Латвии
Об этом сообщает LSM.
По информации издания, латвийский доброволец погиб в районе города Лиман Донецкой области в результате атаки вражеского ударного БПЛА.
Имя погибшего, а также его позывной пока не разглашают. Сведения о гибели латвийского добровольца подтвердил бывший командир Национальных вооруженных сил Латвии Юрис Далбиньш.
"Его соратники позаботятся о том, чтобы его тело было доставлено в Латвию, и было похоронено согласно военному регламенту", - заявил Далбиньш.
- Эксперты предположили, что латвийский доброволец мог погибнуть от удара того самого дрона, который в субботу унес жизнь эстонца Танеля Криггуля с позывным "Стингер".
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