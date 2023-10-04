На войне погиб доброволец из Латвии, - СМИ

Об этом сообщает LSM.

По информации издания, латвийский доброволец погиб в районе города Лиман Донецкой области в результате атаки вражеского ударного БПЛА.

Имя погибшего, а также его позывной пока не разглашают. Сведения о гибели латвийского добровольца подтвердил бывший командир Национальных вооруженных сил Латвии Юрис Далбиньш.

"Его соратники позаботятся о том, чтобы его тело было доставлено в Латвию, и было похоронено согласно военному регламенту", - заявил Далбиньш.