На войне погиб депутат Киевского горсовета Сергей Ильницкий

Об этом сообщил в Facebook Петр Порошенко.

"Большая потеря для всех нас. Погиб друг, депутат Киевского городского совета от ЕС Сергей Ильницкий", – написал он.

Отмечается, что депутат сразился с самого начала российского вторжения, с 2014 года. Сразу после Майдана он вступил в ряды Украинской добровольческой армии.

Погиб военный в бою под поселком Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области.

Фото: Петр Порошенко

Как пишет Порошенко, тело погибшего было эвакуировано. Прощание с Ильницким состоится в Киеве.

Также о гибели депутата Киевгорсовета сообщил командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.

"Отдал жизнь за Украину, в бою, мой Друг, Брат по Оружию, 1-й заместитель командующего, командир отряда "Юг" УГА полковник Сергей Ильницкий - "Сокол", - написал он.

Фото: Петр Порошенко