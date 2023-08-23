На войне погиб депутат Киевского горсовета Сергей Ильницкий
В среду, 23 августа, в бою на Донбассе погиб депутат Киевского городского совета от "Европейской солидарности" Сергей Ильницкий. На фронте он был командиром отряда "Юг" Украинской добровольческой армии
Об этом сообщил в Facebook Петр Порошенко.
"Большая потеря для всех нас. Погиб друг, депутат Киевского городского совета от ЕС Сергей Ильницкий", – написал он.
Отмечается, что депутат сразился с самого начала российского вторжения, с 2014 года. Сразу после Майдана он вступил в ряды Украинской добровольческой армии.
Погиб военный в бою под поселком Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области.
Фото: Петр Порошенко
Как пишет Порошенко, тело погибшего было эвакуировано. Прощание с Ильницким состоится в Киеве.
Также о гибели депутата Киевгорсовета сообщил командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.
"Отдал жизнь за Украину, в бою, мой Друг, Брат по Оружию, 1-й заместитель командующего, командир отряда "Юг" УГА полковник Сергей Ильницкий - "Сокол", - написал он.
Фото: Петр Порошенко
- 7 августа в Запорожском направлении в войне с Россией погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко.
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