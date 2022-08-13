На войне погиб бывший сельский голова с Черкасчины
В российско-украинской войне погиб бывший сельский голова расположенного недалеко от Смилы села Самгородок Черкасского района Черкасской области Степан Педченко
Об этом сообщили на сайте "Обо всем" .
"Мужчина в свое время прошел ад Афганистана. Ему было 59 лет", - говорится в сообщении.
Прощание с ним было сегодня, 13 августа 2022, в Самгородке.
На Смилянщине Степана Педченко знали как настоящего патриота, очень любившего Украину, хорошо знавшего ее историю, защищавшего ее от врага с первых дней войны.
Также сообщается, что он писал стихи и издал сборник своих произведений.
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