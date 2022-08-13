Об этом сообщили на сайте "Обо всем" .

"Мужчина в свое время прошел ад Афганистана. Ему было 59 лет", - говорится в сообщении.

Прощание с ним было сегодня, 13 августа 2022, в Самгородке.

На Смилянщине Степана Педченко знали как настоящего патриота, очень любившего Украину, хорошо знавшего ее историю, защищавшего ее от врага с первых дней войны.

Также сообщается, что он писал стихи и издал сборник своих произведений.

6 августа в Изяславе простились с командиром роты Андреем Ткачуком.

7 августа стало известно, что в боях за Бахмут погиб боец ДУК Александр Попов из Каменца-Подольского, воевавший с 2014 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb