На войне погиб бывший футболист "Динамо", "Металлиста" и "Ворсклы" Баланчук
Под Бахмутом на войне погиб бывший украинский футболист Сергей Баланчук
Об этом сообщает " Динамомания ".
Сергей Баланчук защищал Украину в составе Сил обороны. Бывший футболист погиб в результате артиллерийских обстрелов под Бахмутом. Ему было 47 лет.
За свою футбольную карьеру Баланчук играл за киевское "Динамо", полтавскую "Ворсклу", харьковский "Металлист" и израильский "Маккаби Хайфи". Провёл две игры за молодежную сборную Украины (U-21). Выигрывал Кубок Израиля.
После завершения карьеры футболиста Сергей Баланчук получил юридическое образование и с тех пор работал по специальности.
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