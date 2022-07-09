Об этом сообщает " Динамомания ".

Сергей Баланчук защищал Украину в составе Сил обороны. Бывший футболист погиб в результате артиллерийских обстрелов под Бахмутом. Ему было 47 лет.

За свою футбольную карьеру Баланчук играл за киевское "Динамо", полтавскую "Ворсклу", харьковский "Металлист" и израильский "Маккаби Хайфи". Провёл две игры за молодежную сборную Украины (U-21). Выигрывал Кубок Израиля.

После завершения карьеры футболиста Сергей Баланчук получил юридическое образование и с тех пор работал по специальности.