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На войне погиб адвокат и спортсмен из Винницы Сергей Ярмоленко

9 сентября, 2023 суббота
14:13
Война с Россией

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб координатор международного сотрудничества Экспертного комитета по развитию ИИ при Минцифре Сергей Ярмоленко

Об этом пишет Адвокатура Винницкой области.

Сообщается, что Сергей в феврале 2022 года принял участие в защите Украины и вступил в ряды 207-го батальона ТрО, 241-й бригады. Впоследствии он выполнял боевые задания на Донетчине. Был младшим лейтенантом в роте огневой поддержки.

В 2022 году военный получил отличие от президента Украины Владимира Зеленского "За оборону Украины".

Отмечается, что до полномасштабного вторжения военных занимался адвокатской деятельностью, являлся координатором направления международного сотрудничества Экспертного комитета по развитию сферы Искусственного Интеллекта при Министерстве цифровой трансформации. Он также любил бег и участвовал во многих благотворительных марафонах.

Прощание с Сергеем состоится на Майдане Незалежности в Киеве, ориентировочно 14 сентября. Время будет сообщено дополнительно.

  • В среду, 23 августа, в бою на Донбассе погиб депутат Киевского городского совета от "Европейской солидарности" Сергей Ильницкий. На фронте он был командиром отряда "Юг" Украинской добровольческой армии.
Украина
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