На войне под Харьковом погиб 19-летний украинский биатлонист

Об этом сообщает biathlon.com.ua.



"Россия 6-й день продолжает вести агрессивную войну против Украины. РФ унесла жизнь юного защитника Родины Евгения Малышева. Экс-спортсмен оборонял свой родной город Харьков. Светлая память, герои не умирают!" - говорится в заявлении Федерации биатлона Украины .



Евгений Малышев проходил в ВСУ службу по контракту. Два года назад биатлонист входил в сборную команды среди юниоров.



10 марта Малышеву должно было исполниться 20 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb