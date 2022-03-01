На войне под Харьковом погиб 19-летний украинский биатлонист
В бою против российского агрессора под Харьковом погиб 19-летний биатлонист Евгений Малышев
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
"Россия 6-й день продолжает вести агрессивную войну против Украины. РФ унесла жизнь юного защитника Родины Евгения Малышева. Экс-спортсмен оборонял свой родной город Харьков. Светлая память, герои не умирают!" - говорится в заявлении Федерации биатлона Украины .
Евгений Малышев проходил в ВСУ службу по контракту. Два года назад биатлонист входил в сборную команды среди юниоров.
10 марта Малышеву должно было исполниться 20 лет.
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