На войне нужно рассчитывать на худший вариант: Украина должна быть готова к эскалации вдоль границы, - генерал ВСУ Кривонос

Об этом он заявил в программе "ПолитКлуб Виталия Портникова" на Еспресо.TV.



"Меня как военного с достаточно большим опытом интересует способность Украины в данной ситуации идти правильным путем и готовы ли мы, что Россия начнет наступление. У нас из ОПК за последний месяц - закрыт завод "Искра" в Запорожье, на однодневную рабочую неделю перешел харьковский завод по строительству танков и БТРов, завод "Луч" работает где-то на 10% своей способности, завод "Артем", производящий артиллеристские снаряды - не более 15%", - сказал Кривонос.



По его мнению, в Украине деньги выделяют на что угодно, но не для обеспечения армии.



"Мы четко должны быть готовы к эскалации вдоль нашей границы. Дай Бог, чтобы россияне не напали, но на войне нужно рассчитывать на худший вариант и быть к нему готовым. И это касается не только ВСУ. Власть ничего не делает, чтобы провести простые командно-штабные учения органов местного самоуправления и центральной власти, чтобы каждый знал свой маневр. Начиная от бомбоубежищ, запасов и источников воды, горюче-смазочных материалов, продуктов. Поскольку когда начнут над головой свистеть снаряды, местные власти по примеру 2014 года просто исчезнут и народ снова сам будет защищать государство. Задача номер один - перестать самим себе врать и лелеять президента в теплой ванной", - подытожил генерал.





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