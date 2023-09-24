На ВОТ юга российские педагоги продолжают политику промывания мозгов украинским детям, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупационные школы на временно захваченных территориях продолжают выполнять роль пропагандистских центров.

Так, на ВОТ юга российские педагоги, гастролирующие по региону по поручению Кремля, проводят "исторические беседы" в школах захваченного региона.

"На них украинским детям рассказывают, что якобы современная РФ это наследник Руси, а ее вклад в современную цивилизацию является фундаментальным. Также на уроках детей учат, что СССР самостоятельно победила гитлеровскую Германию, отрицая факты союза двух тоталитарных империй в 1939-1949 гг." – говорится в сообщении.

Кроме этого, во время таких "бесед" российские учителя отрицают существование украинской нации и переводят вину за войну на украинское государство.

Это сознательная политика геноцида, направленная на уничтожение самоидентификации целого поколения украинцев. Каждый причастный к этим "беседам" будет нести наказание за преступления против украинского народа.