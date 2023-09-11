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На ВОТ враг ограничил выезд из сел для увеличения явки на псевдовыборах

11 сентября, 2023 понедельник
12:59
Война с Россией

Россия на оккупированных территориях Украины вынуждает местных "голосовать" на незаконных псевдовыборах, в некоторых населенных пунктах запрещен выезд

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"В последние дни голосования на временно оккупированных территориях россияне активно применили методы принуждения местного населения", - говорится в заявлении.

Сообщается, что на подконтрольной врагу территории Херсонской области зафиксированы случаи ограничения выезда не голосовавших мирных жителей сел.

"Фактически российские солдаты проверяли местных по спискам, посещали ли они "выборы", – объясняют в Сопротивлении.

Также на временно оккупированной Запорожской области рашисты использовали псевдовыборы для сбора данных потенциальных призывников, хотя и мобилизация жителей захваченных земель является нарушением международного гуманитарного права.

Что известно о "выборах" на ВОТ

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ТОТ подписал " договоры " о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВОТ были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацпротива заявил , что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, отметил , что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

На временно оккупированных территориях Запорожья два дня подряд раздавались взрывы возле "избирательных участков" оккупантов. Активисты умышленно портили бюллетени, чтобы показать свое отношение к "властям".

Совет Европы осудил проведение Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины 8-10 сентября, назвав их грубым нарушением международного права.

вибори
російська армія
Херсонщина
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
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