На ВОТ свозят на псевдовыборы "общественных наблюдателей" из России

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Российские "выборы" это сплошной фарс и пропагандистская имитация, где заранее известен результат и даже явка. Одну из главных ролей в этом спектакле играют наблюдатели, которых россияне вынужденно свезли на ВОТ из РФ, ведь местные отказываются участвовать в этом шоу", - говорится в материале.

Сообщается, что по российскому законодательству существуют общественные наблюдатели, имеющие право так называться только, если они члены общественной палаты – совещательного органа, который контролирует диктатор РФ Владимир Путин, ведь он и назначенные им губернаторы утверждают руководящий состав палаты.

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Именно так называемые общественные наблюдатели из России будут следить за псевдовыборами на временно оккупированной территории Украины, ведь местные палаты, которые вражеские оккупанты создали, не нашли достаточного количества желающих.

Сопротивление призывает украинцев игнорировать "выборы" и не участвовать в пропагандистском спектакле.

Что известно о псевдовыборах на ВОТ

31 августа российские захватчики начали проводить так называемые выборы в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.

29 августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".

Также Служба безопасности Украины попала дронами по коллаборантам, которые собрались проводить на временно оккупированной части Запорожской области псевдовыборы. Есть раненые.

Кроме этого, Служба безопасности идентифицировала лица более 3,5 тыс. коллаборантов и их российских "кураторов", участвующих в организации незаконного голосования на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано обнародовал заявление с осуждением проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.

С помощью БПЛА Силы Обороны распространили над временно оккупированными территориями открытки с призывом игнорировать псевдовыборы кафиров, которые 8 сентября должны официально начаться в участках.