Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения россияне создали на временно оккупированных территориях ряд псевдоместных СМИ, однако для их полноценного функционирования и расширения не хватает пропагандистов.

В частности, в оккупированных регионах Запорожской и Херсонской областей россияне планировали запустить филиалы своего пропагандистского холдинга, но не смогли этого сделать из-за отсутствия персонала.

Для решения этой проблемы они создают учебные центры, финансируемые Кремлем, для поиска молодых и талантливых журналистов. Один из таких учебных центров "Медиатополь" уже работал во временно оккупированном Мелитополе. В Центре нацсопротивления подчеркивают, что молодежь попадает туда через разные "общественные движения" в "поисках славы и легких денег".

"Заметим, что добровольная работа на оккупанта является коллаборационизмом. Следовательно, все псевдожурналисты, работающие на кремлевских каналах на ВОТ, понесут ответственность предусмотренную Уголовным кодексом Украины", - говорится в сообщении.