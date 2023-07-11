На ВОТ россияне не могут запустить свои СМИ из-за нехватки пропагандистов
На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей россиянам не удается запустить филиалы своего пропагандистского холдинга из-за отсутствия достаточного количества пропагандистов
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения россияне создали на временно оккупированных территориях ряд псевдоместных СМИ, однако для их полноценного функционирования и расширения не хватает пропагандистов.
В частности, в оккупированных регионах Запорожской и Херсонской областей россияне планировали запустить филиалы своего пропагандистского холдинга, но не смогли этого сделать из-за отсутствия персонала.
Для решения этой проблемы они создают учебные центры, финансируемые Кремлем, для поиска молодых и талантливых журналистов. Один из таких учебных центров "Медиатополь" уже работал во временно оккупированном Мелитополе. В Центре нацсопротивления подчеркивают, что молодежь попадает туда через разные "общественные движения" в "поисках славы и легких денег".
"Заметим, что добровольная работа на оккупанта является коллаборационизмом. Следовательно, все псевдожурналисты, работающие на кремлевских каналах на ВОТ, понесут ответственность предусмотренную Уголовным кодексом Украины", - говорится в сообщении.
- 16 июня подозрения получили семь украинцев и один россиянин, создавший во время временной оккупации Херсона пропагандистский канал "Таврия". Его запустили на основе филиала общественного вещателя "Скифия".
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