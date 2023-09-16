На ВОТ оккупанты намеренно задерживают заработные платы и повышают цены на продукты и услуги после завершения псевдовыборов

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В оккупированной Макеевке россияне отменили работникам премии и надбавки, а также выплату дополнительных средств в ближайшее время.

Кроме того, местное население возмущено объявленными решениями местных российских оккупационных администраций по задержанию заработной платы работникам ряда так называемых государственных предприятий, а также повышению стоимости продовольственных и промышленных товаров и услуг.

Оккупанты делают невозможными нормальные условия жизни на ВОТ

Ранее, глава Луганской ОВА Артем Лысогор уже сообщал, что после "выборов" в Лисичанске начались перемены к худшему. Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области россияне решили в сентябре демонтировать системы водо- и теплоснабжения в отдельных районах города.

На временно оккупированных территориях россияне зарабатывают деньги на псевдоснабжении. Они создают фальшивые фирмы, принадлежащие родственникам чиновников из РФ, где товар производят на ВОТ, но продают как российский.