На ВОТ оккупанты намеренно задерживают заработные платы и повышают цены на продукты и услуги после завершения псевдовыборов
Сразу после завершения псевдовыборов на временно оккупированных территориях российские оккупационные власти начали реализацию ранее замороженных решений для ухудшения благосостояния населения
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
В оккупированной Макеевке россияне отменили работникам премии и надбавки, а также выплату дополнительных средств в ближайшее время.
Кроме того, местное население возмущено объявленными решениями местных российских оккупационных администраций по задержанию заработной платы работникам ряда так называемых государственных предприятий, а также повышению стоимости продовольственных и промышленных товаров и услуг.
Оккупанты делают невозможными нормальные условия жизни на ВОТ
Ранее, глава Луганской ОВА Артем Лысогор уже сообщал, что после "выборов" в Лисичанске начались перемены к худшему. Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области россияне решили в сентябре демонтировать системы водо- и теплоснабжения в отдельных районах города.
На временно оккупированных территориях россияне зарабатывают деньги на псевдоснабжении. Они создают фальшивые фирмы, принадлежащие родственникам чиновников из РФ, где товар производят на ВОТ, но продают как российский.
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