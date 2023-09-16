На ВОТ Луганщины россияне решили демонтировать системы водо- и теплоснабжения, - ОВА
Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области россияне решили в сентябре демонтировать системы водо- и теплоснабжения в отдельных районах города
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор в телеграмме.
По его словам, после так называемых первых выборов в Лисичанске начались перемены к худшему.
"Если до этого более года оккупанты просто почти ни к чему не прикасались, то в сентябре решили демонтировать системы водо- и теплоснабжения в отдельных районах города", - отметил глава ОВА.
Кроме того, он сообщил, что россияне сочли выданные с 2014 года нелегитимными документы на недвижимость образца так называемой ЛНР. Об этом сообщил местный "Росреестр".
Все документы на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки, оформленные до аннексии территорий, действительны без ограничения срока действия и любого подтверждения.
В то же время, по словам Лысогора, этим решением россияне сняли с себя ответственность за имущество, захваченное после 2014 года. Он добавил, что преступления останутся на бумаге образца "ЛНР".
Оккупанты перестали интенсивно наступать на земле, но увеличили количество авианалетов
Глава Луганской ОВА также сообщил, что после значительной неудачи под Новоегоровкой и еще нескольких попыток атаковать по разным направлениям россияне пока сосредоточились на подтягивании резерва.
На земле они наступательных действий в последние дни не вели. В то же время увеличили интенсивность авиационных налетов. Под давлением противника с неба и Новоселовское, и Новоегоровка, и Макеевка, и Невское, и Белогоровка. А по некоторым населенным пунктам удары с воздуха происходят каждый день.
От артиллерийских и минометных обстрелов за сутки пострадали Невское и Белогоровка.
- Накануне в профильном министерстве РФ заявили, что количество угледобывающих предприятий у так называемых ЛНР и ДНР решили сократить со 114 только до 15. Так, почти 100 шахт россияне сочли нерентабельными
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