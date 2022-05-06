На Востоке ВСУ за день убили 15 россиян, уничтожили 5 артиллерийских систем, бронетранспортер и 2 беспилотника

Оперативную информацию опубликовало Оперативно-тактическая группировка " Восток ".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 5 мая наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских фашистов", - отметили в ВСУ.

За день 6 мая на Востоке было убито 15 россиян. ВСУ уничтожили 1 бронетранспортер (БТР), 1 боевую бронированную машину (ББМ), 1 боевую машину пехоты (БМП), 5 артиллерийских систем, 1 машина и 2 беспилотника.

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