На Востоке ВСУ за день убили 15 россиян, уничтожили 5 артиллерийских систем, бронетранспортер и 2 беспилотника
За день 6 мая ВСУ убили 15 россиян, уничтожили 5 артиллерийских систем, 1 БТР и 2 БПЛА на Востоке Украины
Оперативную информацию опубликовало Оперативно-тактическая группировка " Восток ".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 5 мая наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских фашистов", - отметили в ВСУ.
За день 6 мая на Востоке было убито 15 россиян. ВСУ уничтожили 1 бронетранспортер (БТР), 1 боевую бронированную машину (ББМ), 1 боевую машину пехоты (БМП), 5 артиллерийских систем, 1 машина и 2 беспилотника.
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