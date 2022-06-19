На Востоке ВСУ уничтожили самоходную артиллерийскую установку россиян
Силы обороны на восточном фронте уничтожили 14 российских военных
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook .
19 июня Вооруженные силы уничтожили 14 российских военных, одну самоходную артиллерийскую установку и четыре артиллерийских тягача.
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