На востоке ВСУ уничтожили 20 оккупантов и 8 единиц техники
11 июня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" украинские военные уничтожили 20 человек личного состава агрессора и 8 единиц техники
Об этом сообщила прессслужба ОТУ "Схид" в Facebook .
"Сегодня, 11 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 20, боевых машин пехоты – 1, АТТ – 4, беспилотников – 3", – говорится в сообщении.
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