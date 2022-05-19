На востоке ВСУ ликвидировали 40 оккупантов и военную технику

Об этом сообщили ОТУ "Восход" в facebook.

Потери врага составляют:

личного состава – 40

танков – 2

БТР – 2

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход"", - говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ оценивает потери среди российских военных по состоянию на 19 мая в 28,5 тыс. военных, 1254 танка, 203 самолета и 3063 БТР.

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