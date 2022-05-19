На востоке ВСУ ликвидировали 40 оккупантов и военную технику
В зоне оперативно-тактической группировки "Восток" 19 мая украинские военнослужащие уничтожили 40 российских захватчиков, два танка и два бронетранспортера
Об этом сообщили ОТУ "Восход" в facebook.
Потери врага составляют:
- личного состава – 40
- танков – 2
- БТР – 2
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход"", - говорится в сообщении.
- Генштаб ВСУ оценивает потери среди российских военных по состоянию на 19 мая в 28,5 тыс. военных, 1254 танка, 203 самолета и 3063 БТР.
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