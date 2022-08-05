Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВС Украины.

"За время военной службы кадровый офицер прошел все звания от лейтенанта до полковника. Смерть встретила героя во время оказания помощи своим подчиненным на самом опасном участке удара противника. Личный состав, который находился под командованием полковника Дегтярева, всегда отмечал его большое, искреннее сердце и олицетворял его, в первую очередь, с человечностью", - пишут в ВСУ.

Также там говорят, что "к каждому военнослужащему Валерьевич, как его между собой называли офицеры, имел свой индивидуальный подход".

"При любых обстоятельствах выслушает. Посоветует. Поможет. Его слушали. Шли за советом. Когда на территорию части заезжал Валерьевич, сразу все оживлялось. Все знали – приехал Батько, командир, наставник и большой друг всего большого военного коллектива. Олег Валерьевич всегда будет примером для будущих поколений защитников Украины, его жизненный путь - бесценный вклад в независимость нашей Родины. Свою жизнь он посвятил подготовке и обучению профессиональных военных, которые обязательно отомстят за его смерть! Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память герою!", - пишут в Сухопутных войсках ВСУ.

Напомним, в Минобороны заявили, что количество погибших украинских военных является государственной тайной.

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