На Востоке Украины защитники отбили 7 атак врага

Об этом сообщила пресс-служба группировки Объединенных сил.

Враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем вдоль всей линии обороны. Также наносит ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам.

"Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 15 гражданских объектов: 14 жилых домов, коксохимический завод. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 3 гражданских, еще 5 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области уточняются", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

1 танк;

6 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

На Донецком направлении идут бои. Основная цель РФ – окружить украинские войска в районах Лисичанска и Северодонецка и выйти на административную границу Луганской области.

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