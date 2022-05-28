На Востоке Украины защитники отбили 7 атак врага
28 мая оккупанты обстреляли 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. В зоне ООС украинские защитники отразили 7 атак врага. На 3 локациях еще продолжаются бои
Об этом сообщила пресс-служба группировки Объединенных сил.
Враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем вдоль всей линии обороны. Также наносит ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам.
"Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 15 гражданских объектов: 14 жилых домов, коксохимический завод. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 3 гражданских, еще 5 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области уточняются", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 1 танк;
- 6 вражеских автомобилей.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
- На Донецком направлении идут бои. Основная цель РФ – окружить украинские войска в районах Лисичанска и Северодонецка и выйти на административную границу Луганской области.
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