На Востоке Украины за сутки ВСУ отразили 5 вражеских атак, уничтожили 57 оккупантов, их танк, артиллерию и беспилотники
На Востоке Украины 1 мая ВСУ отразили 5 вражеских атак, уничтожили 57 захватчиков, их БПЛА, артиллерию, БТР и БМП
Об этом говорится в фейсбуке ОК "Восток".
"Сегодня, 1 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские воины отразили 5 атак российских фашистских войск. Также было обнаружено место хранения боекомплекта оккупантов, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение", - отметили в сообщении.
В целом украинские военные уничтожили:
- оккупантов – 57;
- танков – 1;
- БМП – 5;
- БТР – 5;
- МТЛБ – 2;
- систем артиллерии – 6;
- артиллерийских тягачей – 3;
- БПЛА – 4.
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