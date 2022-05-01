На Востоке Украины за сутки ВСУ отразили 5 вражеских атак, уничтожили 57 оккупантов, их танк, артиллерию и беспилотники

Об этом говорится в фейсбуке ОК "Восток".



"Сегодня, 1 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские воины отразили 5 атак российских фашистских войск. Также было обнаружено место хранения боекомплекта оккупантов, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение", - отметили в сообщении.



В целом украинские военные уничтожили:

оккупантов – 57;

танков – 1;

БМП – 5;

БТР – 5;

МТЛБ – 2;

систем артиллерии – 6;

артиллерийских тягачей – 3;

БПЛА – 4.

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