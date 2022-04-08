Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Восток".



8 апреля украинские защитники отбили 4 вражеских атак. Наши воины уничтожили:



личного состава – до 50;

танков – 4;

БМП – 1;

ББМ – 1;

артиллерийских систем – 3;

АО – 4;

вертолетов – 1.



"Очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будут обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления. Украинские воины будут продолжать уничтожать оккупанта", - подытожили в пресс-службе.



Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .