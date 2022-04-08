На востоке Украины за сутки уничтожили полсотни россиян, 4 танка и вертолет
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях.
Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Восток".
8 апреля украинские защитники отбили 4 вражеских атак. Наши воины уничтожили:
личного состава – до 50;
танков – 4;
БМП – 1;
ББМ – 1;
артиллерийских систем – 3;
АО – 4;
вертолетов – 1.
"Очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будут обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления. Украинские воины будут продолжать уничтожать оккупанта", - подытожили в пресс-службе.
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