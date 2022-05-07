На Востоке Украины ВСУ за сутки уничтожили 107 оккупантов
В течение 7 мая на Востоке Украины ВСУ уничтожили 107 россиян, 11 БМП и 8 танков
Об этом в фейсбуке сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".
В течение суток россияне совершили семь атак на ВСУ. Украинские защитники уничтожили:
- оккупантов – 107;
- танков – 8;
- БТР – 1;
- БМП – 11;
- МТЛБ – 4;
- артиллерийских тягачей – 5;
- беспилотников – 2.
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