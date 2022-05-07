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Главная война с Россией На Востоке Украины ВСУ за сутки уничтожили 107 оккупантов

На Востоке Украины ВСУ за сутки уничтожили 107 оккупантов

7 мая, 2022 суббота
21:44
война с Россией

В течение 7 мая на Востоке Украины ВСУ уничтожили 107 россиян, 11 БМП и 8 танков

Об этом в фейсбуке сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".

В течение суток россияне совершили семь атак на ВСУ. Украинские защитники уничтожили:

  • оккупантов – 107;
  • танков – 8;
  • БТР – 1;
  • БМП – 11;
  • МТЛБ – 4;
  • артиллерийских тягачей – 5;
  • беспилотников – 2.

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