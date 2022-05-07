На Востоке Украины ВСУ за сутки уничтожили 107 оккупантов

Об этом в фейсбуке сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".

В течение суток россияне совершили семь атак на ВСУ. Украинские защитники уничтожили:

оккупантов – 107;

танков – 8;

БТР – 1;

БМП – 11;

МТЛБ – 4;

артиллерийских тягачей – 5;

беспилотников – 2.

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