На востоке Украины ВСУ за день уничтожили 2 вертолета, беспилотник и 26 оккупантов
На востоке Украины в воскресенье, 10 апреля, украинские военные уничтожили 2 вертолета, беспилотник и 26 российских захватчиков
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".
"В течение суток, 10 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашисты продолжали производить ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии", – говорится в сообщении.
Ответным огнем украинские защитники уничтожили:
- личного состава – 26
- БМП/БТР – 1
- АО – 2
- вертолетов – 2
- БПЛА – 1
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