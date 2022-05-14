На Востоке Украины ВСУ отбили 9 российских атак и уничтожили до 80 оккупантов в сутки
В течение 14 мая на Востоке Украины ВСУ отбили 9 вражеских атак, уничтожили до 80 оккупантов, четыре миномета и три танка
Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток" в фейсбуке .
По состоянию на 21.00 на Востоке Украины продолжались бои. ВСУ отбили девять российских атак и уничтожили:
- оккупантов – до 80;
- танков – 3;
- БТР – 2;
- артиллерии – 1;
- минометов – 4;
- артиллерийских тягачей – 3;
- БПЛА – 3.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное