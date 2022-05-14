Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток" в фейсбуке .

По состоянию на 21.00 на Востоке Украины продолжались бои. ВСУ отбили девять российских атак и уничтожили:

оккупантов – до 80;

танков – 3;

БТР – 2;

артиллерии – 1;

минометов – 4;

артиллерийских тягачей – 3;

БПЛА – 3.

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