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На востоке украинские воины ликвидировали дрон и штурмовик Су-25 армии РФ

25 января, 2023 среда
14:19
война с Россией

25 января бойцы Воздушных сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник врага на востоке

Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Сегодня украинские защитники подразделения зенитных ракетных войск ликвидировали штурмовик Су-25 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан-10" российского войска.

Сообщается, что уничтожена техника врага на восточном направлении.

  • Напомним, во временно оккупированном Мариуполе утром 24 января прогремел взрыв и в городе активизировалась российская авиация.
  • Ночью на 24 января через полчаса Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских вертолета Ка-52. Уже в утренней сводке 25 января Генштаб отчитывался, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили вражеские вертолеты и самолет и поразили 17 районов скопления захватчиков.
  • За сутки 24 января Россия потеряла на войне у Украины более 900 солдат, самолет и 9 танков.

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