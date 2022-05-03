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На Востоке украинские воины били по скоплению личного состава и техники и ликвидировали склад боеприпасов

3 мая, 2022 вторник
01:31
война с Россией

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Восток".

"2 мая российские фашистские войска совершили 1 атаку. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами. Потери врага составляют: личного состава – 75, танков – 2, БМП – 6, ББМ – 5, артиллерийских систем – 1, минометных расчетов – 2, АО – 3, БПЛА – 4, специальная техника – 1, - говорится в сообщении.

  • Отметим, что Воздушные силы ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 8 целей, в том числе и беспилотник "Форпост" за $7 млн.

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уничтожение
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