На Востоке украинские воины били по скоплению личного состава и техники и ликвидировали склад боеприпасов

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Восток".

"2 мая российские фашистские войска совершили 1 атаку. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами. Потери врага составляют: личного состава – 75, танков – 2, БМП – 6, ББМ – 5, артиллерийских систем – 1, минометных расчетов – 2, АО – 3, БПЛА – 4, специальная техника – 1, - говорится в сообщении.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 8 целей, в том числе и беспилотник "Форпост" за $7 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb