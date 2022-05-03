На Востоке украинские воины били по скоплению личного состава и техники и ликвидировали склад боеприпасов
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Восток".
"2 мая российские фашистские войска совершили 1 атаку. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами. Потери врага составляют: личного состава – 75, танков – 2, БМП – 6, ББМ – 5, артиллерийских систем – 1, минометных расчетов – 2, АО – 3, БПЛА – 4, специальная техника – 1, - говорится в сообщении.
- Отметим, что Воздушные силы ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 8 целей, в том числе и беспилотник "Форпост" за $7 млн.
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