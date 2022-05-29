На Востоке украинские военные наносили удар по скоплению личного состава и техники армии РФ

Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 29 мая, наша артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также был уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

В общем, потери врага составляют:

личного состава – 39

БМП – 1

БТР – 1

ББМ – 5

артиллерийских систем – 2

АТТ – 3

топливозаправщиков – 1

БПЛА – 3

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