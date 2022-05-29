На Востоке украинские военные наносили удар по скоплению личного состава и техники армии РФ
29 мая в районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток" украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники РФ, также уничтожили склад с боеприпасами
Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 29 мая, наша артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также был уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.
В общем, потери врага составляют:
- личного состава – 39
- БМП – 1
- БТР – 1
- ББМ – 5
- артиллерийских систем – 2
- АТТ – 3
- топливозаправщиков – 1
- БПЛА – 3
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