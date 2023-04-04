Об этом информирует Наталья Диденко .

Тепло и холод завтра сойдутся на территории Украины.

Контрасты будут значительны, от -4°C ночью на западе до +18°C днем на востоке.

5 апреля ночью ожидается в западных областях Украины 0-5 градусов мороза, в большинстве областей +2...+6°C, на востоке и юге до +8°C.

Завтра днем предполагается в южной части и в восточных областях +12...+16°C, в Луганской области до +18°C.

В западных областях будет не выше +1…+5°C.

В северных областях холодной будет Житомирщина, +3...+6°C, в Киевской и Черниговской областях +10...+14°C, а в Сумской области до +15...+17°C.

Что касается центральных регионов, то в Винницкой области +5, Черкасской и Кировоградской областях +11...+13°C, Полтавщине до +15°C, а в Днепре и области вероятно до +17°C.

Преобладает в Украине влажная погода, будут идти периодические дожди, чередующиеся с просто плотной облачностью. Там, где температура будет существенно снижаться, дождь будет смешиваться с мокрым снегом.

Ветер будет северный и северо-восточный, порывистый, местами с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 5 апреля ночью и утром ожидается дождливая погода, а днем осадки будут прекращаться, будет сильный ветер северо-восточного направления.

Однако завтра в столице немного потеплеет. В течение дня воздух в столице прогреется до +9...+11°C.

Дальше по неделе дожди с перерывами, но влаги будет достаточно. Температура воздуха немного выровняется, западные области пока остаются украинским полюсом холода.