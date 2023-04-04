На востоке тепло, а на западе - морозы: прогноз погоды на 5 апреля от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в среду 5 апреля в Украине теплую и холодную погоду одновременно, однако в разных регионах
Об этом информирует Наталья Диденко .
Тепло и холод завтра сойдутся на территории Украины.
Контрасты будут значительны, от -4°C ночью на западе до +18°C днем на востоке.
5 апреля ночью ожидается в западных областях Украины 0-5 градусов мороза, в большинстве областей +2...+6°C, на востоке и юге до +8°C.
Завтра днем предполагается в южной части и в восточных областях +12...+16°C, в Луганской области до +18°C.
В западных областях будет не выше +1…+5°C.
В северных областях холодной будет Житомирщина, +3...+6°C, в Киевской и Черниговской областях +10...+14°C, а в Сумской области до +15...+17°C.
Что касается центральных регионов, то в Винницкой области +5, Черкасской и Кировоградской областях +11...+13°C, Полтавщине до +15°C, а в Днепре и области вероятно до +17°C.
Преобладает в Украине влажная погода, будут идти периодические дожди, чередующиеся с просто плотной облачностью. Там, где температура будет существенно снижаться, дождь будет смешиваться с мокрым снегом.
Ветер будет северный и северо-восточный, порывистый, местами с порывами до 15-20 метров в секунду.
В Киеве 5 апреля ночью и утром ожидается дождливая погода, а днем осадки будут прекращаться, будет сильный ветер северо-восточного направления.
Однако завтра в столице немного потеплеет. В течение дня воздух в столице прогреется до +9...+11°C.
Дальше по неделе дожди с перерывами, но влаги будет достаточно. Температура воздуха немного выровняется, западные области пока остаются украинским полюсом холода.
- С 24 по 26 марта в столице ученые зафиксировали шесть рекордных показателей температуры воздуха.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.95
Покупка 36.95Продажа 37.85
-
EUR
Покупка 39.98Продажа 40.87
- Актуальное
- Важное